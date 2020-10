Ronald Koeman reveló detalles claves de su charla con Messi

"En mis primeros días hablé mucho con la gente sobre la situación en el club. Luego quedó claro que había un gran descontento entre los jugadores, en todo tipo de temas. Por lo tanto, era una prioridad para mí hablar primero con Messi, para escuchar cómo veía él las cosas", aseguró Koeman.

koeman.jpg

Y, dando más detalles de esa charla, agregó: "En su casa me contó todo tipo de cosas. Escuché eso con atención, pero también indiqué: 'Yo no estaba allí en absoluto'. Sólo podía hablar de cómo quería trabajar y cómo quería cambiar las cosas en el club. Eso estuvo bien, porque al final de la conversación hablamos sobre las mejores formas de presionar, sobre el juego, realmente sobre el fútbol. Eso me gustó: él es un fanático y todavía quiere saber cómo va".

Pese a la intención de Messi de dejar el Barcelona, sabía que su salida no sería sencilla y explicó su plan para intentar recuperarlo en el caso de que finalmente continuara.

"Sí, quería irse, pero el club lo tenía muy claro: no podía irse. La suma global era tan alta que ningún club la pagaría en este momento. Entonces, para mí, la pregunta principal era cómo lo recuperaría, en el campo y más allá, como persona y como jugador de fútbol. Cuando de hecho comenzó a entrenar nuevamente después de esa agitada semana, solo vi cosas buenas. Sobre su actitud, no había ni hay de qué quejarse. Y cuando Messi ve una pelota, se divierte", aseveró.

messi2.jpg

Por último de Messi destacó: "Es realmente fantástico cómo ve las cosas. Qué inteligente es como jugador de fútbol y cómo lo hace técnicamente a la perfección. Realmente toma una decisión con la pelota en el último momento, en una fracción de segundo. Cuando hacemos un ejercicio de pase y disparo durante las sesiones de entrenamiento, Alfred Schreuder da las instrucciones en mitad de español, mitad de inglés. A veces aclaro un poco en español, pero con Messi eso no es necesario para nada. Inmediatamente ve a través de los ejercicios. Es, por así decirlo, muy inteligente en el fútbol".

El llamado a Luis Suárez

Ronald Koeman, al arribar al Barcelona, tuvo al difícil tarea de comunicarle al delantero uruguayo Luis Suárez que no iba a ser tenido en cuenta.

“Todavía estaba de vacaciones, lo que dificultaba las cosas. Por eso levanté el teléfono, no había otra forma. Es mejor transmitir el mensaje de manera honesta y clara”, aseguró el DT en una entrevista con el diario holandés “Algemeen Dagblad”.

“Suárez todavía tenía un contrato en vigor y podía decidir por sí mismo cómo veía su futuro. Pero yo fui claro. Esa es también la única opción en este tipo de casos”, agregó.

Luis Suarez Atletico de Madrid.jpg

“Estaba claro de antemano que las cosas tenían que cambiar. El club pensaba eso, pero yo también lo pensaba. En la forma de juego, pero también dentro de la plantilla. Jóvenes talentos como Ansu Fati y Pedri se están desarrollando muy bien y Suárez era uno de los jugadores que, en mi opinión, jugaría menos esta temporada”, dijo.

Dicha decisión dejó golpeado al plantel pero sobre todo a su amigo Lionel Messi: “Entendí muy bien esa decepción. Pero cuando Luis nos dejó, vino en el entrenamiento especialmente para saludar personalmente al personal técnico. Es algo que no haría si nos culpara, creo. Hemos actuado en este tema de forma abierta y justa, creo”, cerró.