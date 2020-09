"Siempre dije que le tengo un cariño muy grande a México, mi hijo nació acá y hablé con mi abogado y mi representante sobre nacionalizarme. Me encantaría jugar para México ya que sería una oportunidad muy linda para devolverle algo al país que tanto me dio", indicó a Fox Sports México el ex delantero de River, de 29 años.

rogelio-funes-mori2.jpg

El mendocino Rogelio Funes Mori, quien también jugó en Benfica de Portugal y Eskişehirspor de Turquía, está decido a adoptar la nacionalidad mexicana, y aguardar luego una citación de su compatriota y entrenador del seleccionado, Gerardo Tata Martino.

"Ya hable con el club para comenzar los trámites para nacionalizarme y ahora todo pasa a depender de otras cosas" dijo el mendocino Rogelio Funes Mori que suma cinco años en Monterrey.

rogelio-funes-mori.jpg

Los tiempos le darían a Rogelio Funes Mori la chance de poder llegar a Qatar 2022 en plenitud y jugar con la casaca verde mexicana.

"Tendría 31 años para el mundial, la edad perfecta, estaría maduro, con mucha responsabilidad, Espero que se pueda dar, sería un orgullo representar a México, siempre respetando que este país tiene grandes jugadores", indicó el hermano mellizo del defensor Ramiro, zaguero del Villarreal de España.