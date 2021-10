Rodrigo Rey: el ex Godoy Cruz amargó a Boca y fue increpado

Rodrigo-Rey-Gimnasia-La-Plata-1.jpg

"Pregúntenle a Pavón qué pasó. Gano en cancha de Boca, festejo y parece que no se puede. Yo sé que ellos están con un clima no muy bueno y pasan estas cosas, pero quedó ahí, no sirve de nada", le dijo Rey a Fox Sports al término del partido.

"Es la primera vez que gano acá, jugué otras dos veces y perdí las dos. Es lindo porque esto es del grupo, jugamos con uno menos mucho tiempo y dimos muestras de que juntos, con poco juego está claro, pudimos llevarnos tres puntos que valen porque la fecha que pasó dejamos dos en casa que duelen mucho", admitió.

Su pasado en el Tomba

A los 13 años, Rey dejó Las Parejas -ciudad ubicada a unos 100 kilómetros de Rosario-, y se fue a jugar a River.

Jugó desde la novena división hasta la Reserva millonaria, pero no llegó a debutar en Primera. Luego pasó por Newell's, Godoy Cruz, PAOK de Grecia, Pachuca de México, una segunda etapa en el Tomba y en febrero de este año llegó al Lobo platense.

En Godoy Cruz estuvo desde el 2014 hasta 2017 (también jugó en el Expreso en el 2020. En el Expreso mostró un gran nivel y fue requerido por otros clubes.

En la segunda mitad del año 2017 se fiue PAOK de Salónica que disputa la Superliga de Grecia. Godoy Cruz vendió el 80% de su pase por alrededor de dos millones de dólares y firmó contrato por cuatro años en el equipo griego.