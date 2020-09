El encuentro se jugó en el estadio Renato Dall'Ara, en la ciudad de Bolonia, y los tantos del ganador fueron anotados por el atacante italiano Roberto Soriano, en dos ocasiones, a los 16 y 30 minutos de la primera etapa, el mediocampista dinamarqués Andreas Skov Olsen, a los 11 de la parte final, y el bahíense Rodrigo Palacio, a los 46 del complemento; mientras que descontó el volante brasileño Hernani, a los 22 del último período.

Además de Palacio, el mediocampista argentino Nicolás Domíguez estuvo en el banco de suplentes de Bologna, en una nueva edición del derby de la Emilia-Romaña.

Con la victoria, Bologna sumó las tres primeras unidades en el certamen, mientras que Parma, que concluyó el cotejo con diez jugadores por la expulsión del italiano Simone Iacoponi (30m. ST), se quedó sin puntos y en el lote de los últimos.

Posiciones: Napoli, Hellas Verona y Milan 6 puntos; Juventus y Sassuolo 4; Atalanta, Lazio, Inter, Benevento, Bologna, Fiorentina y Genoa 3; Cagliari y Roma 1; y Udinese, Spezia, Torino, Sampdoria, Crotone y Parma 0.

Aquí están los goles del partido:

Bologna 4-1 Parma | Soriano Hits a Brace as Bologna Turn on the Style! | Serie A TIM