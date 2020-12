Rocío Oliva letal contra Guillermo Coppola: "Se puso del lado que no correspondía"

Entonces, Rocío lo paró en seco. "¿Qué Guillermo?" le preguntó, pícara. "¡Cóppola!" le contestó el conductor con un dejo de sorpresa. "Ah... el mismo Guillermo que tampoco me dejó entrar al velorio a despedirme de Diego. "Si el dice una cosa y la sostiene, debería haber dicho, por el amigo, "bueno, que pase Rocío a despedirlo"" disparó la rubia.

"Fue otro de los tantos que se puso del lado que no le correspondía" disparó Oliva, que no se amilanó ni cuando le aclaró que "pero Guillermo no tenía ninguna decisión acerca de quién podía entrar y quién no, por favor". "No, importa, hay formas y formas de manejarse en ciertos momentos".

"Pero tampoco le achaquemos a él. El estaba con una piña que lo había dejado nocaut, sin reacción. No lo critiquemos por eso", a lo que Rocío volvió a contestarle sin dudar, dejando en claro que es una mujer de carácter. "Ustedes no lo critiquen, yo puedo decir lo que quiera de Guillermo" le dijo.

"Vos sentiste esto, que te podría haber dado una mano para entrar" le preguntó Horacio Caback. "Claro. Aparte, le quemé el teléfono a llamados. Esa noche llame a Guillermo, a Claudia, a Stinfale, a una de las hermanas de Diego. Y todos se pasaban la pelota. Habla con un uno, o habla con otros. Todos me decían que tenía que estar adentro, pero yo estaba afuera y me quedé afuera" remató Rocío, enojada.