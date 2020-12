Roberto Ramírez tuvo un buen rendimento en su vuelta al arco

Ramirez horizontal.jpg

Roberto Ramírez, que hacia mucho tiempo que no era titular, aseguró: "Pudimos tener una buena actuación positiva, aunque no pudimos conseguir un triunfo. En el transcurso del encuentro me fui sintiendo muy bien. No fue fácil, ya que hacía un año y dos meses que no jugaba un partido oficial. Se sintió la falta de ritmo, pero con el correr de los minutos, me pude acomodar".