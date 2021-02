corro-1.jpg Roberto Jaime Corró y un recuerdo de aquellos años gloriosos del Deportivo Maipú.

"La verdad que estoy muy contento por lo que lograron los muchachos del Deportivo Maipú, que me hace acordar los viejos tiempos del año 86. Jugaron la final a muerte y salió ese 2 a 0 para ascender a la Primera Nacional", admitió Corró, quien integró un conjunto que orientaba José Manuel Ramos Delgado.

"Tenemos un grupo de WhatsApp de los ex jugadores, que está integrado por los que jugamos en el club y simpatizantes. Seguimos unidos como en el '86 y estoy trabajando acá en Chile como minero en la región de Copiapó", relató.

"En Maipú logré lo mayor que podía gracias al grupo que teníamos. Éramos todos unos fenómenos", enfatizó.

"En Maipú estuve desde el '86 al '89, de ahí me transfirieron a Unión Española de Chile, donde estuve un año y medio. De ahí pasé a Coquimbo Unido, salimos segundos en el torneo y jugamos la Copa Libertadores con San Lorenzo, Newell's, Colo Colo y la Católica. Allí estuve tres años", admitió Corró.

"Después pasé a Regional Atacama (estuve del '93 al '96), en el '97 me fui a Arica y volví a Atacama, donde jugué hasta los 42 años. Ahí no jugué de nueve y me tiré un poquito más atrás (se ríe)", afirmó.