River y Vélez quedaron a mano en el Monumental

¡EL FORTÍN SE QUEDÓ CON LA COPA JUAN GILBERTO FUNES! | River 0-0 Vélez | RESUMEN

River tuvo el estreno como titular de Elías Gómez y Tomás Pochettino, y en el complemento se produjo el reencuentro de Juan Fernando Quintero con la camiseta número diez del Millonario y también ingresó Esequiel Barco, quien mostró pinceladas desequilibrantes.

Vélez, por su parte, tuvo desde el comienzo al delantero Lucas Pratto, jugador que recibió una gran ovación de parte del público de River por su destacado paso por el club y teniendo en cuenta que fue decisivo en la final ante Boca Juniors de la Copa Libertadores de América 2018, en Madrid.

river-velez.jpg

En líneas generales, fue un buen partido de fútbol, con situaciones y con dos equipos que se armaron para pelear el próximo campeonato.

La amistosa Copa Juan Gilberto Funes terminó siendo para Vélez, por ser el visitante.

River comenzará su camino en la Zona 1 Copa de la Liga Profesional el día sábado 12 de febrero ante Unión, en Santa Fe, y Vélez debutará en la Zona 2 el viernes contra Aldosivi, en Liniers.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1490138821287198720 ¡Abrazo de Oso! El espectacular reencuentro entre Juanfer Quintero y Lucas Pratto en el Monumental. pic.twitter.com/RMInmlaOrE — SportsCenter (@SC_ESPN) February 6, 2022

Síntesis del partido:

River: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, David Martínez, Elías Gómez; Santiago Simón, Enzo Fernández, Enzo Pérez, Tomás Pochettino; José Paradela y Julián Álvarez. Director técnico: Marcelo Gallardo.

Vélez: Lucas Hoyos; Leonardo Jara, Matías De los Santos, Lautaro Giannetti, Francisco Ortega; Nicolás Garayalde, Máximo Perrone, José Florentín; Agustín Bouzat, Lucas Pratto y Lucas Janson. Director técnico: Mauricio Pellegrino.

Cambios en el segundo tiempo: 17m Juan Fernando Quintero (R) por Simón, Esequiel Barco (R) por Pochettino y Nicolás De La Cruz (R) por Paradela; 21m Luca Orellano (VS) por Janson; 30m Sebastián Sosa Sánchez (VS) por Pratto y Joel Soñora (VS) por Florentín; 39m Tomás Guidara (VS) por Jara y Julián Fernández (VS) por Bouzat.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: Monumental.