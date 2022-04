River viajó a Lima y el debut está confirmado

El estallido social que comenzó después de un paro de transportistas por el aumento del precio del combustible y que hasta el momento dejó como saldo cuatro personas fallecidas, también llevó al mandatario peruano, Pedro Castillo, a decretar "inamovilidad social" desde las 2 de la madrugada hasta la medianoche de este martes con el objetivo de "resguardar la seguridad ciudadana".

perez-1.jpg Enzo Pérez será titular en River ante Alianza Lima en el debut en la Copa Libertadores

Por ese motivo, ya fue postergado el partido entre Sporting Cristal y Flamengo, por el grupo H de la Copa Libertadores que integra Talleres de Córdoba en el certamen continental.

Ante esto, la incertidumbre se apoderó del debut copero de River, previsto para este miercoles a las 21, dado que no existía confirmación de que el plantel pueda viajar por lo que surgió la posibilidad de que el choque sea reprogramado.

Se juega y con público

No obstante, el dirigente de Alianza Lima Edwin Ordóñez señaló: "Existe una situación convulsionada, pero el partido se juega, tenemos las garantías de la policía. El toque de queda termina este miércoles y no es estricto. No existe ninguna situación para que se suspenda el partido".

Y agregó: "Hubo una reunión con el Ministerio del Interior y trabajamos con normalidad. Respondimos las preguntas de Conmebol, estamos en comunicación con ellos y el aeropuerto de Lima funciona de manera natural. Se va a jugar con normalidad y con público. Ya vendimos más de la mitad de las localidades y la hinchada de Alianza siempre acompaña".

https://twitter.com/RiverPlate/status/1511115725561384963 Los convocados para el debut en la @Libertadores frente a Alianza Lima en Perú #VamosRiver pic.twitter.com/KdYYsu2uWv — River Plate (@RiverPlate) April 4, 2022

Para el duelo, que finalmente cuenta con las garantías del gobierno peruano, el entrenador Marcelo Gallardo no podrá contar con el defensor chileno Paulo Díaz y con el mediocampista José Paradela, quienes dieron positivo en coronavirus.

El probable equipo sería con Franco Armani; Robert Rojas, Jonatan Maidana, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández, Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco y Julián Álvarez.