River Plate vs. Tigre: hora y TV del último cruce de cuartos de final

El partido será en el estadio Más Monumental, desde las 21:30, con Fernando Espinoza como juez principal, quien tendrá como jueces de línea a Facundo Rodríguez y Gerardo Carretero, mientras que Ariel Penel será el encargado del VAR y la televisación será de ESPN Premium.

river.jpg El mundo River se paraliza por que hay acción en el Monumental.

River, que finalizó como escolta de Racing con 29 puntos en la Zona A de la Copa, tendrá la localía en el cruce debido a que Tigre terminó tercero en la B, con 20 unidades.

El Millonario viene de ganarle por 2 a 1 a Platense y, además, lidera su grupo en la Copa Libertadores, por lo que intentará continuar por la senda del éxito en el encuentro frente al elenco de Victoria.

River pondrá lo mejor ante Tigre

El entrenador Marcelo Gallardo no podrá contar con el mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero, quien aún no pudo recuperarse de un desgarro, pero el equipo no tendrá grandes sorpresas y tendrá a los principales titulares en cancha.

marcelo-gallardo.jpg Marcelo Gallardo tratará de imponer el mejor juego de River ante Tigre.

Tigre, por su parte, perdió por 2 a 0 con Boca en la última jornada de la fase inicial de la Copa de la Liga Profesional, pero le bastó para ubicarse en puestos de clasificación a la siguiente instancia del torneo.

"Creo que le podemos jugar de igual a igual a cualquiera, vamos a ir a jugar nuestras chances y yo siempre me tengo fe", declaró Pablo Magnín al conocer el rival de cuartos.

Probables formaciones

River: Franco Armani; Marcelo Herrera, Paulo Díaz, Héctor David Martínez, Milton Casco; Enzo Fernández, Enzo Pérez; Tomás Pochettino, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco y Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti, Sebastián Prieto; Ezequiel Fernández, Sebastián Prediger; Ijiel Protti, Lucas Menossi, Alexis Castro y Pablo Magnín. DT: Diego Martínez.

Estadio: Más Monumental.

Árbitro: Fernando Espinoza.

VAR: Ariel Penel.

Hora de inicio: 21:30.

TV: ESPN Premium.

Estudiantes ante Argentinos, en la previa

En la previa de River-Tigre, se jugará el penúltimo cruce de cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional.

Se trata del encuentro que protagonizarán Estudiantes ante Argentinos, en La Plata, desde las 19.15, con TV de TNT Sports.