River informó que todos los testeos dieron negativos

El propio club en las redes sociales informó los negativos en las pruebas PCR que se le hicieron al plantel, para determinar si habían contraído coronavirus.

River jugará el amistoso ante la "Lepra" rosarina de cara al reinicio de la Copa Libertadores 2020, ya que luego de las fechas de eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial de Qatar 2022, recibirá en el estadio de Independiente a la Liga Deportiva de Quito.

Tras el regreso a los entrenamientos River tuvo tres contagiados: el guardavallas Ezequiel Centurión, luego Adrián Olivera, entrenador de arqueros, y el defensor Milton Casco.

https://twitter.com/RiverPlate/status/1313989923326885888 ℹ️ [Parte médico] Todos los testeos PCR realizados esta mañana al plantel y cuerpo técnico arrojaron resultado negativo. pic.twitter.com/CeCFBY23tA — River Plate (@RiverPlate) October 7, 2020

D'Onofrio: "Si no hay descensos el fútbol pierde valor y entusiasmo"

El presidente de River Plate, Rodolfo D’Onofrio, aseguró que su club no ve bien que no haya descensos porque va a significar que el fútbol argentino va a perder más valor del que ya está perdiendo por la crisis que generó la pandemia de coronavirus.

“River hoy tiene una posición muy clara en varios temas, no vemos bien que el año que viene no haya descensos, tenemos un fútbol argentino que lo estamos tirando para abajo y si no hay descensos pierde valor y entusiasmo”, dijo D’Onofrio en declaraciones a la señal de cable TyC Sports.