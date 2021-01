River habría descartado a un jugador que se fue mal de Boca

Sin embargo, según dijo TyC Sports, la dirigencia millonaria habría descartado incorporarlo debido a que está en plena competencia.

El exvolante de Godoy Cruz había expresado hace unos días su deseo de no jugar en ningún equipo de Argentina. "Si no me expresé hasta el momento es porque respeto y entiendo que mis compañeros están jugando cosas importantes. Debido a la información que está circulando, quiero aclarar que una vez finalizado mi contrato no voy a continuar mi carrera en el país", aclaró.

Volante. Pol Fernández tuvo un buen semestre con la camiseta xeneize.

Hay trascendidos también sobre la posibilidad de que Pol se sume al elenco que dirige Marcelo Gallardo, pero aparentemente el jugador (cuyo pase pertenece al Cruz Azul mexicano) desembarcaría en Palmeiras de Brasil, justamente el rival de River en las semifinales de la Copa Libertadores.