"Y en cuanto a la salida de jugadores del plantel, desde el año pasado buscamos a Paulo Díaz porque era probable que pase esto con Lucas Martínez Quarta. En el último mes me dijo que se quería ir a la Fiorentina, algo parecido a lo de Juan Fernando Quintero, que cuando empezó la 'burbuja' le dijo a Marcelo Gallardo que tenía una oferta de China y también se quería marchar", explicó D'Onofrio.

Nacho-Fernandez-River.jpg D'Onofrio quiere que Nacho Fernández siga en River.

Y sin salir del tema amplió que como "Nacho Fernández no tiene sustituto, es imposible aceptar alguna de las ofertas que vinieron. Los clubes de afuera saben de los problemas que tenemos los de acá. Si el jugador vale diez, al club le ofrecen tres y con el resto tientan al futbolista”.

“Pero en cuanto a Matías Suárez, no llegó ninguna oferta desde Brasil (existía la versión de un interés de San Pablo y Santos). La idea es mantener el equipo como está. Algunas de las ventas que hicimos no las querríamos haber hecho, pero cuando un jugador se quiere ir, no hay mucho por hacer. También nos interesa seguir contando con Rafael Santos Borré", admitió.

"Por eso mi deseo es que Gallardo continúe todos los años siguientes en el club, porque es protagonista del proyecto que estamos llevando adelante, aunque para que siga dependemos de la situación del país”, advirtió.

Y en el final de la charla le envió un mensaje risueño al vicepresidente segundo de Boca, Juan Román Riquelme. "Él me debe un asado, pero si lo tenemos que pagar a medias no tengo problemas. Después, cada uno ve los partidos como quiere, pero si me invita a La Bombonera para ir a su palco cuando juegue la selección, iré encantado”, completó su "mensaje" el presidente riverplatense.