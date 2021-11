Riquelme y Distasio se sacaron chispas en televisión

Riquelme se enojó cuando el periodista le comparó los fallos arbitrales que perjudicaron a River en la última fecha de la Superliga 2019/20 ante Atlético Tucumán con lo que ocurrió en los octavos de final de la Copa Libertadores entre Boca y Atlético Mineiro.

"Lo dije públicamente que el árbitro se puede equivocar, a veces se equivoca a favor y a veces en contra. En Tucumán no había VAR, en la Copa Libertadores sí", añadió.

"No puedo discutir con un fanático. Respeto tu opinión pero todo el mundo que sabe un cachito de fútbol coincide que la primera no fue ni falta. Pero no pasa nada, el árbitro se puede equivocar y está todo bien", añadió Riquelme.

"¿Qué puntaje le ponés al año que transita Boca en lo futbolístico?", dijo Distasio.

"Cuando te obligan a jugar con los chicos no te dejan competir. Nos tocó arrancar de atrás, quedamos lejos, hoy tenemos la suerte de estar peleando por clasificar a la Copa en la tabla general, así que esperemos poder lograrlo. Si nosotros logramos clasificar a la Libertadores por la tabla general, vamos a decir que el año fue más que bueno", dijo Riquelme.

"En la Copa Libertadores vos me decís que nos quedamos afuera pronto, ganamos los dos partidos. Ese equipo los cagó a goles a todos, Mineiro. A todos. Nosotros le ganamos los dos partidos. Así que quiere decir que el año es bueno", enfatizó el ídolo boquense.

Luego recordó los títulos que obtuvo con Miguel Ángel Russo como DT. "Los dos años vienen siendo fabulosos. Todo esto que te estoy diciendo te muestra que somos el equipo que más compite en el fútbol argentino. Si a nosotros nos machacan con eso, qué queda para los demás", admitió.