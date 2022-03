Riquelme tuvo un gran gesto con el nene de Boca que fue viral

https://twitter.com/la12tuittera/status/1508465440292577281 Para los que no lo recuerdan, aquí está #Baltazar alentando desde #LaBombonera pic.twitter.com/SJTzCeJLgA — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) March 28, 2022

Baltazar estuvo por segunda vez en La Bombonera en el partido ante Huracán y su canto en la tribuna sur fue viralizada. Según dijo Sebastián (el padre del chico) no sabía que estaban grabando a su hijo. "El video lo filmó una persona que yo no conozco. Me relacioné ahora justamente para que me pase el video", contó.

Lo concreto es que la novedad llegó a oídos de Riquelme, quien invitó al chico a conocerlo.

Riquelme-Boca-Baltazar-1.jpg

La historia de Baltazar

El papá de Baltazar es un fanático del elenco de la Ribera que vive en Parque Patricios y va siempre a la cancha. "Apenas nació lo hice socio. Al mes ya tenía su carnet con su foto", le dijo el papá del nene a TyC Sports.

El partido de Balti en La Bombonera fue el 11 de diciembre de 2021 en el partido ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Ese día el equipo de Sebastián Battaglia festejó la Copa Argentina que había obtenido tres días antes y los hinchas se quedaron en La Bombonera hasta la medianoche para celebrar el el Día del Hincha de Boca.