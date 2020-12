Riquelme rompió su silencio antes que Boca reciba a Racing

“Es el torneo más importante que me tocó jugar con la camiseta de Boca. Es difícil ganar un torneo local, es difícil ganar cualquier torneo, pero si sos bueno tenés que ganar la Libertadores”, dijo el exfutbolista y hoy dirigente de Boca.

Riquelme, uno de los ídolos máximos de Boca, celebra la obtención de una de las copas Libertadores.

Y agregó: “En este país, la gente vive el fútbol de una manera muy especial. Y ganar la Copa Libertadores hizo que la gente me tenga mucho cariño. Yo no me siento un ídolo. Yo me siento un afortunado. Estaba en la cancha que quería, con la camiseta que quería. Soy feliz yo en ese lugar. Y, si me toca elegir, quisiera volver a vivir la misma vida”.

Además, Román contó lo que significa el fútbol en su vida: “Yo a la pelota le debo todo, no tengo otra cosa”, aseguró el hombre que también vistió las camisetas de Barcelona, Villarreal y Argentinos Juniors.

https://twitter.com/cabjedits/status/1341181580908388354 Riquelme en el nuevo spot de #FIFA21 pic.twitter.com/sWG1FQhsxn — bokita edits ⚓ (@cabjedits) December 22, 2020

Por último dijo que “es el juego más lindo que conocí. Soñaba con ser futbolista, quería comprarle la casa a mi mamá. Nosotros no teníamos nada de nada: era comer, dormir y jugar. Yo soy muy agradecido del lugar donde nací”.

Vale recordar que Juan Román Riquelme con la camiseta de Boca ganó tres Copa Libertadores: 2000, 2001 y 2007. También, con la azul y oro, conquistó 5 campeonatos locales, 1 Copa Argentina, 1 Recopa Sudamericana y la inolvidable Copa Intercontinental 2000 cuando le ganaron al Real Madrid en Japón.

Boca y Racing, por un lugar en las semifinales

Boca recibirá este miércoles a Racing luego de la caída por 1 a 0 en el "Cilindro" de Avellaneda, en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores en el cual buscará al menos un gol para llevar la serie a la tanda de penales.

El encuentro se llevará a cabo desde las 21:30 en el estadio "Alberto J. Armando", con el arbitraje del colombiano Roberto Tobar, quien estará asistido por sus compatriotas Alexander Guzmán y John León y con la televisación en directo por la señal deportiva de cable ESPN2.