"Riquelme no entra entre los diez mejores de la historia de Argentina"

"Para mí, los mejores cinco son Diego Maradona, Mario Kempes, Daniel Passarella, Leo Messi y Ubaldo Matildo Fillol. Esos son los primeros cinco", aseguró Arcucci al referirse al top 5 de su agrado.

Luego, el periodista siguió con su elección en medio del debate y el reproche de sus compañeros.

"Para mí, Riquelme no entra entre los diez mejores futbolistas de la historia de Argentina. Yo a Passarella lo pongo por encima de Riquelme. Riquelme está al nivel del Beto Alonso, no me pueden decir que Riquelme es mejor que Alonso, qué tiene de malo", opinó.

Luego siguió: "Caniggia está por encima de Riquelme. Caniggia pudo ser el mejor del mundo. Riquelme está muy por encima de Ariel Ortega, por ejemplo. Yo en los diez no puedo dejar afuera a Alfredo Di Stéfano, no lo ví, pero no lo puedo dejar de poner".

Para finalizar, remató: "Por Riquelme pagabas una entrada. Ibas a la cancha por Riquelme. Yo a Riquelme le critico cosas de la gestión, no como futbolista. Es uno de los más grande igual".