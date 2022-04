Ricardo Rosales, el mendocino que quiere seguir en Chile por la estabilidad

Ricardo-Rosales-2.jpg

-¿Qué balance hacés después de estar tres años en Chile?

-Mi balance es re contra positivo, me hizo crecer en mi carrera muchísimo, pude llegar a tener estabilidad económica y poder empezar a planificar cosas para mí y mi familia.

-¿Por qué dejaste el Cobreloa?

-Se me terminó el contrato con Cobreloa y apareció la propuesta de San Felipe, que había terminado de pelear la final de la Primera B, me pareció un desafío interesante y el hecho de seguir agarrando todavía experiencia.

-¿Cómo te fue en Unión San Felipe?

-En Unión San Felipe pude llegar a tener la continuidad que necesitaba, me sentí importante, logré jugar, más hacer goles, eso me abrió las puertas para poder renovar o llegar a otro gran club como lo es Puerto Montt.

-¿Qué podés destacar de Puerto Montt?

-Puerto Montt, además de ser una ciudad hermosa, es un club muy bueno para jugar por su gente, su historia, su estadio y todo eso fue lo que me atrajo al venir acá.

Ricardo-Rosales-1.jpg

-¿Cómo son las instalaciones del club y el lugar donde vivís?

-Las instalaciones del club son muy buenas, entrenamos y jugamos en el estadio de la ciudad. Además yo vivo a unos 15 minutos del estadio en un condominio privado de departamentos, en donde tengo acceso a todo en 10 minutos en auto.

-Teniendo en cuenta la situación de Argentina, ¿volverás pronto?

-Por ahora mi idea no es volver a Argentina, mi idea es seguir varios años más acá en Chile, seguir afianzándome acá y cuando llegue el momento de pegar la vuelta obviamente que quiero terminar mi carrera allá.

Ricardo-Rosales-3.jpg

-¿Hay más posibilidades económicas al jugar en ese país?

-No sé si más posibilidades económicas, pero sí hay más estabilidad, en cuanto a la inflación del país que es casi mínima y tiene otro tipo de ventajas que Argentina.

-¿Seguís en contacto con Diego Vázquez y la gente del Motagua?

-No he tenido más contacto con gente de Motagua, excepto con periodistas e hinchas y ex compañeros.

-¿Qué amigos te dio el fútbol?

-Tengo varios amigos que gracias a Dios he podido llegar a tener con el fútbol, no los voy a nombrar, ya lo saben ja ja ja, pero es mi grupo que cada vez que vuelvo a Mendoza podemos disfrutar todos juntos

Así juega Riqui Rosales