Revelaron una furiosa pelea que hubo entre Maradona y Rocío Oliva

Maradona-Rocio-Oliva.jpg

"Diego me contó que Rocío lo empujó por las escaleras", disparó la mujer.

"Yo vi muchas cosas. No era una pareja tranquila, eran muy diferentes. Ella tiene en su conciencia las cosas que hizo, yo vi muchas cosas", dijo.

maradona-rocio-oliva.jpg

"Yo no estuve cuando ocurrió. Cuando llegué una mañana a la casa, Diego bajó como siempre para desayunar y le pregunté qué pasó. Él me dijo 'traeme hielo que necesito que me lo pongas en el hombro, me duele el brazo'", relató.

"Me dijo ‘discutimos, me peleé, me empujó y me caí de la escalera’. Me lo contó Diego y yo le dije ‘pero cómo’, a lo que él me respondió ‘no fue nada, ya está, discutimos y nos peleamos'".

rocio oliva maradona

"Le molestaba la mentira, la falsedad, la hipocresía. Me decía ‘odio la traición'", admitió.

Y cerró: "Fue muy traicionado, es lo que vi".