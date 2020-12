Renzo Vera empezó su rehabilitación y espera retornar pronto

"Ya empezamos con el trabajo de fisioterapia el jueves, el miércoles me fui temprano para realizarme la resonancia y me operé del menisco. La verdad que los dirigentes y el doctor Carlos Bertona se han portado muy bien", comenzó diciendo.

Con respecto a la jugada donde se generó la lesión, recordó que es la segunda vez que es intervenido y dio detalles del momento del dolor. "En mi carrera he tenido pocas lesiones, esta es la segunda vez que entro a una cirugía. Creo que disputé con Rosi y se me traba el botín en el piso, sentí un fuerte ardor en la rodilla. Es una desgracia con suerte, es un mes para volver a jugar", reveló.

Vera horizontal.jpg

Sobre la etapa que se perderá del torneo remarcó que "fueron ocho meses de esperar para que arranque el torneo, dos meses de pretemporada. Los jugadores corremos el riesgo de lastimarnos y esperemos volver a jugar pronto. Ojalá pueda estar para las instancias finales".

Renzo Vera contó del apoyo de sus compañeros y admitió que "Franco Meritello me llamó, lo felicité porque hizo un gran partido cuando me reemplazó y le dije que que se divierta y que siga jugando como lo está haciendo hasta ahora. Me pone muy contento que muchos compañeros y mucha gente me haya llamado".