Renzo Tesuri es fanático de Messi y nombró a su hijo Lionel

Renzo Tesuri, oriundo de Gualeguaychú, hace pocos días fue papá y a su hijo le puso Lionel debido al gran fanatismo que siente por Messi, el astro mundial. Todavía no lo conoce ya que está en Buenos Aires junto con su mamá.

El ex Ferro contó la felicidad que tiene por la paternidad y explicó los motivos de la elección del nombre Lionel: "Tengo muchas ganas de conocer al gordo, le puse Lionel por Messi. Soy fanático de él y cuando mi esposa estaba embarazada le dije 'si es varón le vamos a poner Lionel y si es mujer Lionela'", reveló.

Y, sobre su fanatismo por Messi, agregó: "Si lo llego a conocer sería tocar el cielo con las manos, no me pierdo ningún partido que juega él. Estoy pendiente del juego que hace, soy muy fanático, es el mejor jugador del mundo, no hay ninguno como él".

https://twitter.com/TyCSports/status/1237446347680362496 Renzo Tesuri le dedicó el gol de Ferro a su futuro hijo, pero hay un temita con el nombre de la criatura: LE QUIERE PONER LIONEL POR MESSI. ¿Y si es nena? ¡LIONELA! #LaRockolaDeNacional @AriSchvartzbard. pic.twitter.com/76WLVyZGJg — TyC Sports (@TyCSports) March 10, 2020

Por otro lado se refirió al gran referente que tiene Godoy Cruz, el Morro García. Del cual tiene mucha admiración y destaca compartir plantel con el Morro.

"La verdad que es muy lindo compartir plantel con Santiago García. Siempre lo miraba por la televisión y ahora estamos juntos en el equipo, es algo muy hermoso", dijo el volante de 24 años.

Al igual que Alan Cantero, Tesuri le pidió una foto al delantero uruguayo. "Yo viajaba en el auto con Tomás Cardona y le dije tengo ganas de sacarme una foto con el Morro, pero no me animaba a pedírsela. Soy de hablar poco y después me animé y me pude sacar la foto".

Renzo Tesuri horizontal una.jpg

La pretemporada de Godoy Cruz

Respecto a la pretemporada que están llevando adelante en Godoy Cruz fue sincero y aseguró que "al principio me costo adaptarme y ahora me siento un poco mejor".

"Jugamos un amistoso ante Gimnasia y Esgrima y eso al jugador le va dando confianza y más rodaje", añadió.

El Tomba le cambió la vida

"Me cambió mucho la vida venir a Godoy Cruz, es un equipo de Primera División y llegar a Mendoza es algo muy lindo. Es una ciudad muy tranquila y me siento muy cómodo. La verdad que el grupo me recibió muy bien", destacó.

Sobre lo que le pide el entrenador Diego Martínez contó: "Estoy jugando en el mediocampo de interno por la izquierda. Me pide que trate de llegar al arco contrario. Estoy cumpliendo la función que estaba haciendo en Ferro. Diego es un entrenador que trabaja mucho".

Por último, se refirió al retorno de la Liga Profesional. "Ahora estamos esperando el retorno del torneo, estamos muy motivados y con muchas ganas que arranque. Estamos haciendo una buena pretemporada y esperando con muchas expectativas el inicio", cerró.