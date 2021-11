Ni bien comenzó el partido, los encargados se narrar el partido entre Argentina y Uruguay no fueron para nada amable con Ángel Di María y Paulo Dybala, con duros comentarios. También la ligó Lionel Messi, que aguardaba en el banco de suplentes.

di-maria-dybala.jpg

“Si juegan dos heladeras, dos pechos fríos como Di María y Dybala, Uruguay no podés perder. No se puede perder contra esos dos pechos fríos. Dos terribles pechos fríos que vienen a jugar acá. El otro se quedó en el banco porque dice que se cuida para jugar ante Brasil. Contra este cuadro argentino, sin Messi hoy, con Dybala y Di María arriba, no pueden perder”.

di-maria-dybala2.jpg

Ni bien los duros comentarios del periodista Daniel Ordoñez (AM 1130 Radio Nacional), Paulo Dybala recuperó una pelota en el ataque y asistió a Di María, quien con una definición colosal, anotó un verdadero golazo.

“Golazo argentino, golazo de Di María. Angel. Sacala te dije, Vasco. Quiso enganchar Piquerez. Le quedó al Fideo, que se paró de perfil suizo y la puso arriba contra el ángulo derecho. Voló Muslera, no llegó. Abre la cuenta Argentina a los 6.50”, relataron.