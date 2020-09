Rébola se recupera del coronavirus: "No he tenido síntomas"

Alejandro Rébola fue uno de los últimos refuerzos en llegar a la Lepra y tras realizarle el correspondiente hisopado, para que se pueda sumar a las prácticas, se confirmó que transita la enfermedad. Además, y por precaución, algunos compañeros que residen en el mismo lugar que el marcador central fueron aislados y ya fueron hisopados también.

El defensor, en dialogo con Ovación 90 por Radio Nihuil, detalló: "Estamos aislados en el complejo. Me siento muy bien y no he tenido ningún síntoma. Todos los casos que he visto son asintomáticos".

"Estoy entrenando en el complejo, haciendo la mismo rutina de trabajo que cuando estaba cumpliendo la cuarentena. No he sentido cansancio y lo estoy llevando de manera tranquila, me quedan algunos días de aislamiento, después me voy hacer un chequeo médico", agregó.

independiente-rivadavia.jpg

Por otro lado, Alejandro Rébola contó "no he perdido el gusto ni el olfato, yo le meto al mate como loco. Vuelvo a repetir, no he sentido ningún síntoma".

Con respecto a algunos compañeros suyos que fueron aislados dijo: "Algunos fueron aislados por mi caso, ya que vivimos en el mismo complejo y otros fueron por la mujer que les da una mano con la limpieza del hogar dio positivo. Ahora le van hacer los hisopados por precaución".

"Algunos dicen que lo quieren tener (coronavirus) y otros que no", dijo con el humor que lo caracteriza.

Sobre su regreso a Independiente Rivadavia admitió que lo que más lo convenció fue el llamado del DT: "Para el jugador recibir una comunicación del técnico es muy importante, quiere decir que te quiere. Es lo que más me motivó. Se dilató por otras posibilidades que había de ir a jugar al exterior y después no se dieron. Independiente Rivadavia es un club que quiero y se ha portado muy bien".

El comunicado del club