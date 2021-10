Rébola: "Hay que ponerse el traje de candidato"

Con respecto a este buen presente y la posición que ocupa la Lepra, mencionó: "Es el objetivo que nos habíamos planteado cuando comenzó el torneo. La realidad que estamos viviendo no es una casualidad. Se debe al buen trabajo que venimos haciendo todo este tiempo. Sabemos que todavía no hemos conseguido nada, que solamente estamos en los puestos de clasificación para jugar el Reducido. Estamos todos muy fuertes como grupo y no nos tenemos que relajar".

Sobre el sueño de ascender, Alejandro Rébola no anduvo con vueltas: "Me ilusiono con el ascenso, tenemos que ir paso a paso, tenemos confianza en lo que podemos dar como equipo. Soy un convencido que estamos en igualdad de condiciones con los otros equipos, pero depende de nosotros. Se puede dar el ascenso. Hay que ponerse el traje de candidato, por algo estamos arriba demostrando que tenemos mucho carácter y personalidad. Nos damos por vencido nunca".

El capitán les dejó un mensaje a los simpatizantes leprosos, que están con mucha euforia por la gran campaña que está haciendo el equipo. "A los hinchas le decimos que no vamos bajar los brazos nunca y vamos a dejar todo en estos tres partidos que queda".

Por último, Rébola habló de su momento personal: "Me siento muy cómodo en este club. Estoy con muchas ganas de ganar algo con Independiente Rivadavia. Es un club que me ha dado mucho".

La palabra de Alejandro Rébola