Reapareció Bilardo y conmovió a todos

Bilardo.jpg

En la imagen el Doctor está acompañado por su hija Daniela y dos de sus nietos.

https://twitter.com/EdelpOficial/status/1492637353193754624 La felicidad de Bilardo es la nuestra. ¡Qué lindo verlo así, Doctor! pic.twitter.com/jHJi3iH9y7 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) February 12, 2022

“A tu lado acompañándote hoy, igual que siempre. Y recordando juntos 40 años de gloria intacta", dijo la hija del ex técnico en Instagram.

Salvador-Bilardo-vacuna-coronavirus.jpg

El posteo de la hija tiene que ver con que este domingo se recordará el 40° aniversario de la coronación en el Torneo Metropolitano de 1982, con Bilardo como DT.

La enfermedad del Narigón

Bilardo sufre el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa que se le detectó en mayo de 2018, y hace tiempo que no se lo veía públicamente, la última vez se lo había visto en una foto con el ex arquero Sergio Goycochea.

Hay algo muy llamativo, ya que el ex DT no sabe que murieron Diego Maradona, el Tata Brown, Alejandro Sabella y Cacho Malbernat, entre otros afectos. Miembros de su entorno no quieren contarle esas malas noticias patra no afectarlo.

bilardo2.jpg

Los dos enfermeros que cuidan al Narigón no permiten que vea en la televisión informaciones relacionadas con el fallecimiento de Diego Armando Maradona.

La serie de la vida de Bilardo

"Bilardo, el doctor del fútbol", la serie que trata sobre la vida del ex DT se estrenará el próximo 24 de febrero en HBO Max.

La docuserie Max Original tendrá 4 capítulos de 45 minutos de duración cada uno que recorrerán la trayectoria profesional y personal del destacado entrenador, plasmando en la pantalla la personalidad de un hombre tan singular como querido por unos, pero no tanto por otros.