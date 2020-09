La realidad que viven los equipos del Federal A por la pandemia de coronavirus está siendo muy cruda. Más allá de no los jugadores no pueda entrenarse correctamente, como deber ser, el factor psicológico ha pasado a ser un actor muy protagonista.

“Estamos preocupados porque el fútbol no larga. Junto al Deportivo Maipú hemos quedado sin entrenar y con un montón de obligaciones hacia todos los jugadores”, reveló Giardini, a la espera de novedades por parte del Consejo Federal para el regreso de los entrenamientos.

huracan1.jpg

“Esperemos por una respuesta que haga que vuelta el fútbol porque lo necesitamos. Reconocemos que los contagios por la pandemia son complicados, pero no puede ser que tres equipos de Mendoza puedan entrenar y otros no. Es algo que todavía no me entra en la cabeza. Hay mucha ansiedad por la vuelta cuánto antes”, agregó el Ratón.

Con la esperanza de que, de a poco, la actividad retorne grdualmente, el titular del conjunto lasherino confesó: “Sabemos que el día 25 de septiembre está programada una video-llamada por zoom, así que veremos qué pasa”.

huracan.jpg

Fotos: gentileza Prensa Huracán Las Heras