Quiere dirigir a Boca de nuevo, pese a las dos eliminaciones ante River

El paso del Vasco Arruabarrena por el equipo xeneize, tuvo muy buenos partidos y otros no tantos. Su salida quedó empañada por dos eliminaciones ante River Plate de Marcelo Gallardo, su clásico rival.

En una charla reciente, Rodolfo Arruabarrena no dudó en manifestar su sentido de pertenencia y no ocultó su deseo de regresar al banco de suplentes de Boca Juniors.

“Tengo un sentido de pertenencia con Boca y obviamente que me gustaría volver a dirigir", confesó el ex defensor boquense.

Arruabarrena escavó en el pasado y se refirió a su paso por el club como entrenador: “He cometido errores, tanto en lo táctico como en lo futbolístico. Me gustaría no confrontar tanto, quizá llevar de otra manera las reuniones que tuve con dirigentes o jugadores. Si me tengo que calentar, lo hago puertas adentro... No llego a las piñas, pero si tengo que levantar la voz, lo hago”.

Además, el Vasco subrayó lo bueno de su estadía como DT de Boca: “Me gustaba cómo jugaba el primer equipo, con un 4-3-3. Después con la llegada de Carlos Tevez o de Nico Lodeiro hubo que cambiar otras cosas. Ese equipo no era tan vistoso pero fue el que ganó los títulos. Estadísticamente fue un buen paso por Boca, lamentablemente nos tocó quedar afuera con River, sobre todo en la Sudamericana. Lo de la Libertadores lo hablé miles de veces, ya saben lo que opino”.

El ex defensor también se refirió a Juan Román Riquelme y su labor como dirigente: “No me sorprende que esté donde está, pero no me lo imaginaba. Es un chico que entiende mucho de fútbol, es importante cómo se rodea. Necesita gente capaz a su alrededor. Al conseguir resultados, ese ego va aumentando, entonces la cabecita la tenés que tener bien ordenada, tenés que tratar de escuchar. Por eso siempre en mi entorno he tratado de tener gente capacitada”.

En las redes sociales, los hinchas de Boca se han manifestado a favor de la llegada de Arruabarrena y en contra, sobre todo por las eliminaciones que sufrió el xeneize ante River, bajo el mando del Vasco.