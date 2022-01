Quién era el hincha de Independiente asesinado: era cocinero y tenía dos hijos

Juan-Calvente-hincha-Independiente-muerto-1.jpg

Una bala le dio en el pecho, producto de un disparo y llegó muerto al Hospital de Wilde, tras el cruce de los barras del Rojo con un grupo piquetero en la Autopista Buenos Aires-La Plata.

Tenía dos hijos

Calvente tenía dos hijos pequeños, a quienes solía llevar a la cancha de Independiente.

Juan, quien trabajaba en un conocido restaurante de Buenos Aires llamado La Rosa Negra, se había recibido de cocinero en diciembre de 2018 y tenía su propio emprendimiento de producción y venta de churros.

Daiana Alonso, la pareja de Calvente, dijo con pesar en Facebook: "No quiero creerlo, por favor vení a casa".

"No caemos. No encontramos palabras para sanar un poco este dolor. No entendemos por qué la vida es tan injusta. Existe un lazo más fuerte, que excede la línea de la vida y de la muerte que siempre nos unió a mis hermanos y a mi mamá que nunca se va a terminar. Nos dejas un vacío en el corazón imposible de tapar. Te amamos hasta el fin de nuestros días", dijo en las redes sociales Daniela Calvente, la hermana de Juan.