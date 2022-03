Qué les dijo Lionel Messi a sus compañeros antes de la final de la Copa América

"Antes de salir hay una pequeña charla de motivación entre los jugadores y Leo, nuestro capitán. Habló antes de salir y la verdad que no me acuerdo textual, o algo me acuerdo pero son cosas que quedan más en la intimidad lo que dijo en si, pero en general se refirió al tiempo que habíamos pasado juntos. Se me pone la piel de gallina: habíamos estado 40 ó 45 días encerrados, sin ver a nuestras familias después de un momento como la pandemia, que había sido fuerte para todos", dijo Rodríguez en el podcast La Selecta.