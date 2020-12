Qué le dijo Germán Delfino a Marcelo Gallardo

"No, no fue insulto, porque me protesta en la que le saca por abajo de la pierna y después le di la chance de que se arrepienta", le respondió de muy buen modo el árbitro al DT del Millo.

Gallardo tenía la duda de si la cartulina amarilla había sido por alguna agresión verbal hacia el árbitro. E insistió: "¿Pero no te insultó?"; y Delfino le repitió: "No, no me insultó".

#CopaMaradonaEnTNTsports | Germán Delfino le explicó al Muñeco Gallardo por qué expulsó a Paulo Díaz.



Huracán River

Está más que claro que al DT de River no le gusta que sus futbolistas se hagan expulsar de estas maneras. Ya había pasado cuando Carrascal se hizo echar en el duelo ante Banfield. Los gestos de Gallardo son elocuentes y las cámaras de TV siempre captan su malestar por este tipo de situaciones.

A Paulo Díaz primero lo amonestaron a los 20 minutos del complemento, en la jugada que Delfino cobró penal por falta a Briasco, aunque el defensor chileno no lo llegó a tocar. Y luego le sacaron la otra amarilla por protestar.