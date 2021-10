Qué dijo Fernando Moreyra sobre la salida de Campagnani de Maipú

Sobre los rumores de que los jugadores no se llevaban bien con Campagnani, opinó: "No teníamos una mala relación con el entrenador, no tuvimos ningún problema en el día a día con él y es una lástima que se haya ido el Gringo".

Sobre los primeros días con Mauricio Magistretti reconoció: "Llevamos pocas prácticas y nos estamos conociendo, es un tipo muy sencillo. Nos ha pedido cosas simples en un partido tan importante que tenemos ante San Martín de Tucumán".

"El objetivo que teníamos era clasificar a la Copa Argentina, hemos quedado lejos de esa meta, quedan encuentros con rivales que están peleando por el ascenso. Queremos seguir sumando puntos y después al final del torneo veremos en la posición que finalizamos", agregó.

Con respecto al compromiso ante San Martín de Tucumán reconoció: "Vamos a llegar con la idea que tiene el técnico que pretende que seamos un equipo protagonista. Ojalá que salga un lindo encuentro y podamos sumar los tres puntos".

Habló sobre su futuro

El rosarino habló de su futuro, su contrato finaliza en diciembre y puso un interrogante sobre su continuidad diciendo: "No estoy pensando en irme, mi cabeza está en estos partidos que quedan, hay posibilidades que continúe y que me vaya también. Todavía no tengo claro lo que voy hacer, quiero terminar jugando estos encuentros para Deportivo Maipú y dejar todo por este club. No se si serán los últimos partidos con esta camiseta. Soy un agradecido a este club que me dio tanta confianza en todo este tiempo y quiero dejar todo por este club en esta recta final del campeonato".

