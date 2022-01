Qué dijo Fer Palacio, tras ser acusado de contagiar de Covid a Messi

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1477693672548233224 La aclaración de Fer Palacio sobre el COVID positivo de Leo Messi pic.twitter.com/L07eREsLaB — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 2, 2022

"Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié. Me han llegado a poner 'asesino' por mensajes, mucha mala onda. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid", enfatizó Fer Palacio en Instagram y mostró su PCR negativo.

Se juntó con Leo

Fer Palacio estuvo en los Coscu Army Awards, evento del streamer Martín Pérez Disalvo (más conocido como Coscu) donde se entregaron premios a los destacados de Twitch del 20121. Coscu dijo que hubo varios casos de coronavirus y, días más tarde, el DJ Fer Palacio fue invitado por La Pulga para la fiesta de Navidad y se sacaron una foto juntos.