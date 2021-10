Qué dijo Diego Flores sobre la igualdad del Tomba ante Central Córdoba

El ex ayudante de Marcelo Bielsa admitió: "Hubo movilidad, disposición, pero nos falto tener más de precisión en los metros finales. Creo que el equipo tuvo una intención de juego, mostró un buen trato de la pelota".

"Es un factor importante que hace dos partidos que no nos convierten goles y ahora hay que recuperar esa frescura para volver a ser el equipo peligroso de fechas anteriores", agregó.

Con respecto al funcionamiento de Central Córdoba de Santiago del Estero, el DT respondió: "Me parece que realizó un buen planteo, se acomodó bien en la cancha, se defendió muy bien mostrando mucha lucha y nosotros no pudimos encontrar los caminos para poder superarlos".

El Bodeguero hace dos partidos que no convierte goles, sobre esta situación admitió: "No me preocupa, me ocupa, tenemos que seguir creciendo en todos los aspectos, cada partido te deja una enseñanza".

Fecha 16: Conferencia Diego Flores vs Central Córdoba

Lo que viene

El próximo partido de Godoy Cruz será el miércoles 20 de Octubre ante Boca Juniors en la Bombonera. El encuentro ante el equipo que dirige Sebastián Battaglia se jugará a las 21.15.

