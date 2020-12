Propuso que Messi vaya al Napoli: "La gente se lo comería vivo"

messi2.jpg

En una amena charla con ESPN, el jugador del Monza expresó su sentir sobre cuál sería el mejor homenaje para la memoria de Maradona y propuso a su ex compañero que fuera al equipo italiano donde el Pelusa hizo historia.

"Messi va a terminar su contrato en Barcelona, ¿qué tan maravilloso sería si simplemente llamara al Napoli y dijera 'iré'?" 'Ya no dan la camiseta número 10, pero me encantaría honrar la camiseta número 10 de Maradona y me encantaría venir a jugar uno o dos años en el Napoli, sin pensar en el dinero ni en nada, solo corazón '".

boateng.jpg

Boateng señaló que dicho acto sería como una película y la afición se lo agradecería.

"Sería como una película. Tendría que ir a practicar en un maldito helicóptero porque la gente se lo comería vivo y sería tan feliz. Pero solo esa historia: 'En honor a Maradona, vendré y jugaré para el Napoli', ¿qué tipo de historia sería esa para el mundo, no solo para el fútbol, para el mundo?

Por último, Boateng señaló que si él fuera Messi lo haría sin pensarlo.

"Sería un mensaje, sería historia en todas partes. Ojalá estuviera en la piel de Messi. Quiero ser Messi. Llamaría al presidente del Napoli y se lo diría".