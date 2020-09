"Prefiero que me puteen 45 millones de personas y jugar para Argentina"

"Tengo amigos que me dicen: 'andá a tomarte un café en frente de la Torre (Eiffel)'. Pero yo les digo que prefiero que me puteen 45 millones de personas y jugar con la camiseta de la Selección", remarcó Ángel Di María, en un nuevo capítulo del cruce de declaraciones que empezó desde que no fue incluido entre los 30 convocados de las Ligas del extranjero para los partidos frente a Ecuador y Bolivia.

"Uno trabaja en el club para estar en la Selección, da la vida para poder vestir la celeste y blanca, deja la familia, deja todo, cada vez que hago las cosas en el club, solo pienso en tener otra chance más en la Selección argentina", agregó el rosarino, de 32 años.

Lionel Scaloni y Di Maria.jpg Scaloni aseguró que Di María tiene "las puertas abiertas" del seleccionado.

Ángel Di María, uno de los "históricos" de la Selección argentina más resistidos por los hinchas, reveló que tenía "mucha ilusión" con ésta convocatoria, pero aceptó que Scaloni, quien es "un gran entrenador", es el que decide "quién tiene que ir y quién no".

"Escuché muchas versiones que podía volver a estar, me ilusioné la verdad, pero no se dio, seguiré trabajando, es lo único que me queda para tener otra chance", remarcó en declaraciones televisivas.

Y completó: "Yo no necesito una explicación de por qué no voy, no la pedí cuando me citaban no lo voy a hacer cuando no lo hacen. Tengo el teléfono de Scaloni, tengo una muy buena relación con él".

Di-Maria-Messi-Seleccion.jpg

"No le encuentro explicación, no tengo palabras. Para mí, la Selección es lo máximo, si me rompo el ojete en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir", habían sido sus declaraciones el miércoles.

Di María admitió de todas formas que la relación con Scaloni "cambió" desde que asumió el cargo, porque "es obvio que no puede seguir el mismo contacto" de cuando era ayudante de Jorge Sampaoli y estaba más cercano a los futbolistas.

El jueves, Lionel Scaloni aseguró que no le cierra "la puerta a nadie", al responder las críticas que Di María lanzó por su ausencia en la lista de convocados para el inicio de las Eliminatorias sudamericanas, dentro de dos semanas.

"No le cerramos la puerta a Di María y a nadie. Al contrario, la selección es de todos. Tiene las puertas abiertas mientras estemos en el cargo", aseguró Scaloni, quien se encuentra en el predio de AFA, en Ezeiza, dentro de la burbuja montada como prevención de la pandemia de coronavirus.