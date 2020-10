Por varios motivos, Jalil Elías vivirá un debut especial

"Nos estamos preparando para enfrentar a Rosario Central y sería importante arrancar con una victoria", agregó.

Sobre la sensación de jugar ante Rosario Central no pudo ocultar su amor por la Lepra rosarina y confesó: "Será un partido especial enfrentar a Rosario Central. Es especial enfrentarlo, salí de Newell's Old Boys, me formé como jugador. En lo personal son partidos muy importantes, esperemos que podamos ganar".

Jalil Elias horizontal.jpg

Por otro lado, Elías se refirió a su retorno al club y a la posibilidad trunca que tuvo de seguir su carrera en Italia.

"No se dio la posibilidad de irme, siempre digo que en Godoy Cruz me siento como en mi casa. Estoy trabajando con mucha felicidad y con un grupo muy unido que quiere reflejar todo el trabajo de pretemporada en la cancha. El entrenador Diego Martínez me ha dado mucha confianza y espero responderle dentro del campo de juego", explicó al respecto.

Sobre las sensaciones de jugar sin público dijo: "Será una sensación rara jugar sin público. Sabemos que tenemos la camiseta de Godoy Cruz y hay que salir a ganar en la cancha de Rosario Central".

Respecto al balance de los amistosos que jugó el Tomba en la pretemporada opinó que fueron sumamente positivos.

"El balance es sumamente positivo, somos un grupo nuevo y cuesta un poco más la adaptación. Los amistosos nos sirvieron mucho para terminar de conocernos y pulir los detalles. El viaje a Córdoba nos ayudó mucho para volver a vivir lo que es una concentración y estar todos juntos", sentenció.

Los rivales del Tomba

Con respecto al grupo que le tocó a Godoy Cruz, que comparte con Rosario Central, Banfield y River Plate, dio su punto de vista.

"Todas las zonas son parejas y serán partidos peleados con rivales muy importantes. El cuerpo técnico ya debe tener los equipos estudiados y ojalá podamos pasar a la siguiente fase".

Su posición en el campo de juego

Jalil Elías, hoy en día con Martínez está jugando de volante central. Vale recordar que con Lucas Bernardi como DT jugó marcando el lateral derecho.

"No tengo problemas en jugar en otra posición, me pasó con Lucas Bernardi cuando me preguntó si quería jugar de cuatro y le dije que sí. Lo que no quería era seguir jugando en esa posición. Siempre digo que me gusta mucho jugar de volante".