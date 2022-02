Por qué razón Santiago Moyano vivió una gran emoción en Deportivo Maipú

santiago moyano horizontal uno.jpg

El jugador que pasó por Talleres e Instituto de Córdoba y viene de actuar en VIlla Dálmine, no pudo ocultar su emoción al decir: "Me siento feliz por el debut que tuve con la camiseta del Deportivo Maipú, por mi primer gol profesional. La verdad que fue una linda definición, no me he cansado de verlo, cuando la pelota entró no lo podía creer, fue una buena jugada y asistencia del Chicho Veliez y pude cabecear bien".