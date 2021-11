Por qué razón Juanfer Quintero elogió a Riquelme

juan-roman-riquelme1.jpg

"El respeto es máximo y la admiración es mucha. En su momento tuvo la oportunidad de hablar bien de mí, me llenó de orgullo y me inspiró a seguir haciendo las cosas bien. Fue el reconocimiento de una persona que ha sido emblemática para el fútbol argentino y muchas generaciones. Es Boca y River pero a mí me llenó de orgullo y satisfacción", agregó el jugador del Shenzhen de China.

"Cuando la pisaba, colocaba pelotas de gol, los tiros libres... Son cualidades que eran de admirar. Son personas que a uno lo inspiraron y lo ayudaron a tener esa pasión por el fútbol".

Por otro lado, en los últimos días Quintero expresó su deseo de volver a River. Sin embargo, el elevado precio que abonaron en China por su pase -10 millones de dólares- hace que sea complicado su retorno.

El técnico de River, Marcelo Gallardo (no se sabe si seguirá en su cargo) esperaría con los brazos abiertos al mediocampista que marcó un gol fundamental en la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca (el Millonario ganó por 3 a 1).