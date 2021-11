Pochettino y el problema de dirigir a los mejores del mundo

"No debemos olvidar que tenemos en nuestras manos a los mejores jugadores del mundo, pero también a sus familias, sus círculos mediáticos, sus seguidores. No es fácil. La gente dice: tal jugador no se adapta, tal jugador sufre, tal jugador tiene problemas. ¿Y el personal? Y los demás empleados del club, ¿no tienen problemas? Pero tenemos obligaciones", apuntó el DT en una nota con el diario deportivo francés L'Equipe.