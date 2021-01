Pochettino fue presentado en el PSG y evitó hablar sobre Messi

pochettino-psg-2 (1).jpg Mauricio Pochettino tuvo su primera conferencia de prensa en el PSG.

Asimismo añadió que "estas cuestiones ahora no son las más importantes seguro que va a haber tiempo en el futuro de hablar de todos estos rumores", mientras que además consideró que "cualquier jugador de nivel mundial es bienvenido", algo que sirvió como referencia no solo para Messi sino ante los rumores que vinculan al PSG con Sergio Ramos, quien no ha renovado su contrato en el Real Madrid.

"Los jugadores están muy abiertos a escuchar nuestras ideas. Cuantos más líderes tengamos en el vestuario y en el campo, vamos a funcionar mejor. Es un desafío enorme estar en París con el potencial que tiene el equipo", expresó.

https://twitter.com/PSG_espanol/status/1346483433657294856 La flexibilidad en el sistema de juego #VamosParís pic.twitter.com/mEumkWynGl — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) January 5, 2021

El técnico argentino regresa al PSG, equipo donde tuvo su paso como futbolista, y manifestó también: "Comienza un nuevo período, pero tenemos un grandísimo respeto por la estructura creada en el club. Tenemos que crear una filosofía en conjunto"

“Aquí hay una muy buena infraestructura, buen personal médico. Tenemos que encontrar la dinámica adecuada para que los jugadores puedan rendir con el tiempo", dijo el santafesino.

Respecto de sus objetivos como DT del PSG, explicó: "La Champions League es importante para todos los clubes. Estamos en un período de construcción. Recuperaremos jugadores a medida que avanzamos y entonces estaremos en las mejores condiciones posibles"