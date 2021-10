Pía Gómez: "Siempre me fue bien cuando jugué con varones"

En una larga entrevista con Ovación destacó su amor por River Plate y nombró entre las mejoras jugadoras a sus comprovincianas Estefanía Banini y Gimena Blanco.

Pia-Gomez-2.jpg

-¿Cuál es tu actualidad futbolística en el Pelletterie?

-Esta es mi segunda temporada en el club, este año jugamos el campeonato en Serie A2 con el objetivo concreto y claro de ascender y así volver a jugar en la A1.

-¿Cómo es el club?

-El club es una sociedad de ya al menos 10 años, donde ha transitado todas las categorías hasta llegar a la máxima categoría. El año pasado jugamos la Copa Italia y estuvimos entre los ocho mejores. Es una de las sociedades más serias que conozco en el ambiente del futsal Italiano y estoy muy contenta este año de volver a representar estos colores y esta camiseta.

-¿Cómo sobrellevaste la pandemia y cómo están ahora con las restricciones?

-Por suerte lo peor de la pandemia ya quedó en el pasado y ahora se puede vivir todo con mucha más tranquilidad. El porcentaje de vacunados en Italia es bastante alto y eso también ayudó mucho a que se pueda volver a la vida que teníamos antes. No hay restricciones casi, así que de a poco vamos recuperando nuestras vida ja ja. El año pasado fue todo bastante duro, pero todo eso ya es parte del pasado, ahora hay que seguir cuidándose y seguir adelante.

-¿Recordás el día que te probaste en un club? ¿Quién te acompañó?

-Me acuerdo como si fuera ayer el día que me fui a probar a mi primer club, nada más y nada menos que River Plate, club de que soy hincha y que nunca imaginé terminó siendo la institución más importante en mi formación deportiva. Soy de San Rafael, Mendoza y a los 17 años (estoy hablando del año 2002) mi papá me acompañó a hacer una semana de pruebas en River, fue un sueño y haberlo vivido junto a él fue algo mágico también.

Tengo grabado el momento en el cual el entrenador y el preparador físico de ese momento, el último día de entrenamiento le dijeron a mi papá que querían que vuelva a jugar para la primera de River, fue una mezcla de emociones muy grande. Es algo que siempre soñé y supe que jugar en River significaba en mi vida dejar todo, mi familia, mi casa mis amigos, mi provincia, todo y así lo hice... creo no me equivoqué ja ja.

-¿Cuál fue la mayor alegría en tu carrera y la mayor decepción?

-Es difícil de elegir la mayor alegría, hay diferentes momentos en mi carrera que me han dado una emoción muy grande, desde el momento en el cual llegué a River con 17 años y me puse la banda por primera vez fue algo increíble. Igual elijo y creo que la mayor alegría fue la que viví cuando en el 2010 llegamos al final del campeonato con los mismos puntos que Boca y lo definimos con una final en cancha neutral (Platense) en la cual ganamos 2 a 0 y yo hice el 1 a 0 en el primer tiempo suplementario. Creo que no he sentido una alegría y emoción más grande que esa. ¡Fue único si!

La decepciones las he vivido en todas las finales que me ha tocado perder, creo que no hay tristeza más grande que esa.

Pia-Gomez.jpg

-¿Qué referentes has tenido?

-Siempre fui una gran admiradora de Mia Hamm, una futbolista estadounidense que se retiró ya hace bastantes años pero cuando yo era joven siempre quise ser como ella. Todo esto dentro del fútbol de campo. En el futsal mis jugadoras favoritas o referentes por suerte las he enfrentado muchas veces jugando acá en Italia. El futsal tiene muy grandes jugadoras, las españolas y las brasileras hacen la diferencia siempre.

-¿Qué entrenador te marcó en tu trayectoria?

- 7- A lo largo de estos 20 años de trayectoria que hoy continuó he teñido grandes entrenadores y otros no tanto. Me quedo con Massimo Monopoli un entrenador Italiano que me ha trasmitido muchas cosas positivas en los 2 años que jugué para la New Team Noci de Italia.

-¿Qué te produjo la muerte de Maradona?

-La muerte de Maradona como a todos los argentinos me produjo una tristeza enorme. Creo que estuve llorando una semana, el Diego fue y va a seguir siendo lo más grande que hay.

-¿Cuáles son las mejores jugadoras argentinas en futsal y fútbol de once?

-Las mejores jugadoras argentinas en fútbol once creo que son Estefanía Banini -que está en el Atlético de Madrid- y Mariana Larroquete -que está en un equipo de Kansas, Estados Unidos-. con quien jugué muchísimos años en River.

Y en futsal creo que la mejor es Carina Núñez, que hace ya dos años juega en el Futsi de España. Igualmente la jugadora que hizo la historia de nuestro futsal en el extranjero es Gimena Blanco y a ella también hay que reconocerle mucho ya que se cansó de ganar copas en Italia.

Pia-Gomez-3.jpg

-¿A qué equipo seguías cuando eras chica?

-Siempre seguí de chica a River por que soy hincha fanática del club. Hoy en día lo sigo a la distancia con la misma pasión y el mismo amor de siempre.

-¿River es el club donde mejor te fue?

-En River estuve 10 años, ganamos varios torneos y tuve varios premios como mejor jugadora. Es la parte más brillante de mi carrera, pero tiene mucho que ver que estuve muchísimos años ahí.

Después hay muchísimos años en los cuales me ha ido muy bien en el futsal también, Racing es el club más importante de mi carrera dentro de esa disciplina. Lo que viví esos años en el club y todo lo que aprendí me llevó a dar el gran salto para poder jugar en Europa, eso me llevó a jugar en dos de los equipos más importantes del futsal Italiano, con uno ganamos un campeonato y una Supercopa.

Después he jugado en equipos donde me ha ido muy bien también. Estoy muy contenta por todo lo que he vivido en todos los equipos en los que jugué. De todos me llevo experiencias positivas.

Pia-Gomez-4.jpg

Sus clubes

Fútbol de campo:

River Plate (2002-2011)

Selección Argentina (2003)

White star (Perú)

Futsal:

Banfield (2009)

Racing (2010-2015)

Santiago Morning (Chile)

Selección Argentina

Ternana Femminile de Italia (2014-2017)

Real Statte de Italia (2017)

New Team Noci (2018-2019) (2019-2020)

C.F Pelletterie de Italia (2020-2021) (2021-2022)

Valdetires Ferrol de España (2018)

Sus títulos

Fútbol de campo:

Con River salió campeona en el 2002, 2003, 2004, 2008 y 2010

Futsal: