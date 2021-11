Pergolini fue lapidario con Riquelme y dijo que se llevaban mal en Boca

riquelme.jpg

"Es una persona que ha estado en el fútbol desde que nació, conoce códigos que yo no conocía y tiene una idea que no concuerda con la que tengo yo. Eso no quiere decir que sea malo ni bueno", añadió.

"(Riquelme) es un ídolo del club y venimos de dos mundos muy distintos y no congeniamos. Yo creí que sí al principio ja. Creo que caí un poco en la trampa, en la misma que está por caer Doman (se postuló como presidente de Independiente)", señaló Pergolini.

Riquelme-Ameal-Pergolini.jpg

Dio la razón de su renuncia

"En Boca se te abren puertas que nunca había visto. Pensé que como me fue bien en la comunicación, en Boca me iba a ir bien, pero no me escucharon y por eso me fui", cerró Pergolini, quien renunció a su cargo en marzo de este 2021.