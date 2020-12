Pergolini cargó contra el VAR por el penal que le dieron a River

"No fue penal, pero ahora el VAR lo soluciona. ¿Cómo que el árbitro no lo quiso ver? ¿El VAR no lo llamó? Paren todo. ¿De qué color es la camiseta?", disparó con relación al cotejo de River ante Nacional.

https://twitter.com/twRiverPlate/status/1337393771089186817 El defensor empuja a Suárez por la espalda con el codo. Faltas de este tipo se cobran mil por partido, porque no se debe cargar por la espalda.

¿Fue penal? Para mí no, pero reglamentariamente el VAR no tiene fundamentos para decirle al árbitro que se equivocó al cobrarlo. pic.twitter.com/yIIK6O9GVQ — Tw River Plate (@twRiverPlate) December 11, 2020

Con relación a la segunda pena máxima que el árbitro le cobró al Millonario (Gonzalo Montiel anotó el primer gol de su equipo), Pergolini afirmó: "El penal que no era, no lo fue a ver y el que no había visto, lo fue a revisar".

"Me acaban de llamar de Paraguay y dijeron que hay que patearlos de vuelta", bromeó con relación a los 20 penales que River erró en la era Gallardo.