Paulo Díaz: "Fuimos superiores todo el partido"

Luego remarcó el concepto: "Como digo, fuimos superiores todo el partido y tuvieron la suerte de encontrarse con esos dos goles".

Sobre el planteo del rival dijo: "Es como venían jugando, no nos sorprendió nada, miramos lo que hacían antes de este partido y más que nada tiraban pelotazos adonde había espacios, nada más que eso".

"Terminé un poco lastimado en los gemelos y no pude seguir corriendo en el segundo gol. Es que es parte de la lesión que tuve y que no entrené en toda la semana, pero no es nada grave", cerró.