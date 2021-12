Paul Martín tuvo un gran premio en Talleres tras el accidente que sufrió

paul martin HORIZONTAL DOS.jpg

El jugador recordó los malos momentos que le tocó vivir y dijo: "El 10 de enero tuve un accidente, en un momento se dijo que no iba a volver a jugar, en ese momento yo priorizaba mi salud. Pero soy cabeza dura y sabía que iba a volver a jugar, no me me imaginé volver de esta manera con un título, la verdad que es todo muy emocionante. La verdad que todavía no caigo todo lo que estoy viviendo".

Luego añadió: "Estuve entre la vida y la muerte, con las últimas cirugías estuve muy complicado. Dios me dio una segunda oportunidad de salir adelante, me dio el premio de poder volver a jugar y salir campeón en Andes Talleres, fue algo muy fuerte lo de la gente festejando el título".

"En este club soy feliz, siempre me han hecho sentir importante, disfruto de estar jugando al fútbol. Andes Talleres es una familia, que se compone de dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, simpatizantes, por eso quiero tanto a esta institución", cerró el goleador de 31 años.

Fotos: Gentileza Andes Talleres.