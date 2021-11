Patronato cortó una larga sequía y le ganó a Colón

¡EL PATRÓN VENCIÓ AL ÚLTIMO CAMPEÓN!| Patronato Vs. Colón SF (2-0)| Fecha 19-Torneo de la Liga 2021

El equipo local fue más que el Sabalero en el primer tiempo y anotó los dos goles por medio de Gabriel Gudiño (22m.) y Junior Arias (43m.).

Patronato-Colon.jpg

Con la victoria, el equipo que dirige el DT Iván Delfino llegó a las 20 unidades en la tabla de posiciones y mejoró su situación en los promedios.

La síntesis:

Patronato 2: Matías Ibáñez; Martín Garay, Rolando García Guerreño, Oliver Benítez y Facundo Cobos; Gabriel Gudiño, Fabio Vázquez, Héctor Canteros y Matías Pardo; Junior Arias y Sebastián Sosa Sánchez. DT: Iván Delfino

Colón 0: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Rafael Delgado y Gonzalo Piovi; Alexis Castro, Federico Lértora y Rodrigo Aliendro; Mauro Formica; Facundo Farías y Wilson Morelo. DT: Eduardo Domínguez.

Goles: en el primer tiempo, 22m. Gudiño (P); 43m. Arias (P).

Cambios: en el primer tiempo: 35m. Lucas Beltrán por Morelo (C). En el segundo tiempo: al inicio, Yeiler Góez por Castro y Cristian Ferreira por Formica (C); 28m. Nicolás Franco por Arias (P); 32m. Santiago Pierotti por Lértora y Facundo Mura por Meza (C); 38m. Damián Lemos por Pardo (P); 42m. Lautaro Geminiani por Gudiño (P)

Amonestados: Meza, Lértora (C) Pardo, Arias, Benítez (P)

Estadio: Presbítero Grella (Paraná)

Árbitro: Nazareno Arasa