Paredes abrió la polémica: la patada de Orión y la relación con Sampaoli

Pide pista. Orion está en condiciones de regresar al arco boquense. Agustín Orión lesionó a Leandro Paredes y no quedó una buena relación Foto: Diario UNO

En una nota con TyC Sports, dijo: "¿Agustín Orión? Paso. La verdad que la primera semana, los primeros diez días me dolía muchísimo porque no me quería operar. Como yo era muy joven no quisieron operarme, y la verdad es que los primeros días me dolía mucho. Lo tenía muy hinchado y me dolía un montón, la verdad es que lo sufrí", tiró.

Paredes y su relación con Sampaoli

Paredes dio sus primeros pasos en la Selección Argentina que orientaba Sampaoli, quien lo dejó afuera del Mundial de Rusia 2018.

Di-Maria-Sampaoli-Messi.jpg Jorge Sampaoli no tuvo una buena relación con Paredes. Foto: Diario UNO

"Mejor no digo nada, después me manda mensajes diciéndome: 'Por qué dijiste tal cosa', no sabés lo que es. No tengo mucho para decir sobre él, hay entrenadores que te dejan cosas buenas y malas. La verdad es que cosas buenas no tengo para decir, y las malas prefiero guardármelas para mi", disparó.