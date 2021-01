Para Minich será un partido definitorio ante San Martín

Matías Minich con Torrico horizontal.jpg

El DT habló de estos tres partidos que han disputadon con un derrota y dos triunfos: "Fue importante haber conseguidos dos victorias aprovechando la localía, después de la derrota que tuvimos en el arranque ante San Martín. Al ser tan corto no te da tiempo a lamentarse y por suerte reaccionaron rápido. El inicio no fue bueno por la derrota frente a San Martín. No fue bueno con respecto al resultado pero el equipo mostró aspectos muy positivos".