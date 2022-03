Para Mario Galeano, es un gran paso jugar en Gimnasia y Esgrima

Mario Galeano horizontal uno.jpg

Galeano, que debutó ante Güemes y tuvo su continuidad ante Deportivo Riestra, se siente contento por la confianza que le ha dado el entrenador Luca Marcogiuseppe y manifestó: "Es un gran paso en mi carrera jugar en Gimnasia y Esgrima, esta posibilidad la tomo con mucha responsabilidad. Mis compañeros me han ayudado mucho, la adaptación ha sido mucho más fácil y esta continuidad que he tenido en los últimos dos partidos me ha dado mucha confianza para poder demostrar mis condiciones".