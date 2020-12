Para Marcelo Straccia la Lepra mereció ganar

"Estoy conforme, creo que hubo un cambio de actitud, era lo que estábamos pidiendo, merecimos ganar el partido por las situaciones que generamos", dijo Straccia en diálogo con la prensa post partido.

Y agregó: "Esperemos que este empate sea el punto de partida y podamos seguir sumando. Es muy complicado el fixture que nos tocó".

"Este es un partido que lo merecimos ganar y no pudimos hacerlo, fallamos en la definición, tuvimos jugadas puntuales y la pelota no entró. El equipo hizo todo para ganar con nuestras armas frente a un rival que venía de ganar 4 a 2 y nos esperó aguardando nuestro error", continúo con su análisis.

"Hemos mejorado en la actitud y en el deseo de querer ganar el partido queriendo pasar por encima al rival. El equipo dejó una mejor imagen en el segundo tiempo que en en la primera etapa", reconoció.

Con respecto a la expulsión del defensor Paolo Impini, el entrenador dio su punto de vista: "Con el arbitraje no podemos hacer nada, Paolo me dijo que no hubo ningún manotazo".

El balance de los tres primeros partidos

El entrenador hizo un balance de los tres partidos que jugó la Lepra en el torneo y en su análisis explicó: "En el primer partido ante Barracas Central fuimos perjudicados, sabemos lo que pasó y no merecíamos perder. En Córdoba, Belgrano nos superó y en este partido ante Guillermo Brown merecíamos más que un empate, tuvimos varias situaciones de peligro que no la pudimos concretar".